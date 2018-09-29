Kağıthane'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı

İstanbul Kağıthane'de dün gece ekmek aldığı fırından çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Tarık K.'nın katil zanlısı, cinayeti işlediği bıçakla yakalandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Bergüzar Sokak üzerinde gece yaşanan olayda Tarık K. (30), ekmek almak için girdiği fırından çıkarken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaklaşık 50 metre yürüyen Tarık K. kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda ikametinde bulunmayan şahsın aracı takibe alındı. Uzun süren kovalamacanın ardından sıkıştırılan araçta M.Ç. isimli şahıs olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Katil zanlısının, Tarik K. ile aralarında husumet bulunduğu ve şahsın kasten yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı olduğu öğrenildi.