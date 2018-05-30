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30 Mayıs 2018 09:33

Kağıthaneli Çocuklar geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sokak iftarlarında çocuklar unutulmadı.

Kağıthaneli Çocuklar geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi

30 Mayıs 2018 09:33

Fevzi Çakmak Caddesi’nde düzenlenen iftarda çocuklar bir araya gelerek oruçlarını açtılar.


Kağıthane Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sokak iftarları bu yıl da devam ediyor. Sokak iftarları kapsamında her sene düzenli olarak gerçekleştirilen çocuk iftarı da bu yıl yine Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen iftarda çocuklar bir araya gelerek hem eğlendi hem de beraber oruçlarını açtılar. Hacivat- Karagöz oyununun da sergilendiği iftar programına Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ da katıldı. Başkan Kılıç masaları tek tek dolaşarak çocuklarla ilgilendi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç Ramazan’da çocuklarla gerçekleştirilen tek etkinliğin bu olmadığını belirterek “ Biz şimdi hep eski Ramazanlar, eski mahalle, eski komşuluk diye konuşuruz. Çocuklarımıza ilerki yaşlarında bugünleri hatırlasınlar, kendilerinden küçüklere anlatsınlar diye çocuklarımızla birlikteyiz. Çocuklarımıza özel iftar menümüz var. Çocuklarla bu menüyü paylaşıyoruz. Ramazan’da çocuklarımızla birlikteliğimiz bunlarla sınırlı değil. Her gün iftardan sonra teravih vaktine kadar Hasbahçe’de çocuk eğlence programlarımız var. Teravihten sonra büyüklerimiz için söyleşilerimiz var. Hasbahçe etkinlik alanımızda çocuklarımız için çok güzel bir ortam var. Lunapark, tren, atlarımız var. Çeşitli sanatların ve sanatkarların bulunduğu ortamlar var. Çocuklarımız Ramazan’ı bayram havası içerisinde geçiriyorlar. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz “ diye konuştu.Çocuklarda iftar programı nedeniyle oldukça mutlu olurken, Kağıthane Belediyesi’ne de teşekkür ettiler. Çocuklara özel çorba, makarna, nugget ve meyve suyunun ikram edildiği iftardan sonra dua ile program tamamlandı.




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