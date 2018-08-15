Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da esnafa destek verdi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle yükselişe geçen dolara ve altın fiyatlarına tepki gösteren Kağıthaneli esnaf ve iş adamları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "dolarınızı bozdurun" çağrısına kayıtsız kalmadı. Kağıthaneli esnaf ve iş adamları bankaya giderek ellerindeki binlerce dolar ve altını Türk Lirası’na çevirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da esnafla beraber bankaya gelerek destek oldu. Uzun kuyruğun oluştuğu bankada vatandaşlar, dövizlerini bozdurarak Türk Lirası’na sahip çıktı.

“Birlik ve beraberlik için bir aradayız”

Tür Lirası’na sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Bugün burada Kağıthane esnaf odalarımız ve iş adamlarımız dolar ve dövizlerini bozdurarak Türk Lirası’na sahip çıkıyorlar. Her zaman da bu anlamda milli ve yerli düşünce içerisindeler. Biz de teşekkür etmek için yalnız bırakmadık. 15 Temmuz’da ülkemizi darbeyle ülkemizi bölmeye çalışanlar şimdi de ekonomik darbe ile ülkemizi bölmeye çalışıyorlar ama 81 milyon 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de ülkemize, memleketimize, milletimize ve Başkanımıza sahip çıkacağız. Bugün o birlik ve beraberliğin simgesi olarak bir aradayız" dedi.

“Biz her zaman devletimizin milletimizin yanındayız”

Kağıthane Esnaf Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, "Ülkemizde başlatılan bu ekonomik savaşı protesto etmek için, devletimizin yanında olmak için bütün esnaflar olarak dolarlarımızı bozdurmaya geldik. Biz her zaman devletimizin milletimizin yanındayız.Bize yapılan ilk saldırı değil. Çanakkale’de, Kıbrıs’ta son olarak 15 Temmuz’da şimdi de ekonomik olarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama biz daha da kenetlendik ve milletimizin,Cumhurbaşkanımızın yanındayız” diye konuştu.