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24 Mayıs 2018 14:30

Kağıthaneliler serhat şehri Edirne’de

Kağıthane Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kültür Gezileri 2018 yılı programı Edirne gezisi ile devam ediyor.

Kağıthaneliler serhat şehri Edirne’de

24 Mayıs 2018 14:30


Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleşen Kültür Gezileri kapsamında binlerce ilçe sakini serhat şehri Edirne’yi gezdi. Vatandaşların ulaşım ve yeme içme gibi ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı gezi turlarında şehirdeki tarihi yerler uzman rehberler eşliğinde bir bir geziliyor.


Bu yılki gezi programının Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle oruçlu vatandaşlar iftarlarını Edirne’de yapma fırsatı yakaladı.


Yaklaşık bir ay önce başlayan Edirne gezisine bugüne kadar binlerce vatandaş katıldı. Kırkpınar Meydanı’nı ziyaret eden gezi ekibi tarihi Kırkpınar Güreşleri hakkında bilgi aldı. Gezi ekibi, Balkan Savaşı’nda Bulgarlara esir düşen ve Edirne Sarayiçi’nde aç bırakılarak ölüme mahkum edilen 20 bin şehidin hatıralarını yaşatmak için yapılan Edirne Balkan Şehitliğini ziyaret etti. Gezi turu programı kapsamında vatandaşlar Selimiye Camii, 3 Şerefeli Camii, Eski Selimiye Camii, Sultan 2’nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni de ziyaret etti.


Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kültür turları ile tarihi mirasların yaşatıldığına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızı her yıl bu turlara davet ediyoruz. Bu sayede farklı kültürlerle bir etkileşim olduğu gibi; üzerinde yaşadığımız bu toprakların anayurt olmasında yaşanan tarihi süreci de yerinde gözlemleme fırsatı yakalıyorlar. Bizlere emanet edilen tarihi eserlerimizi ziyaret ederek de tarihe olan vefa borcumuzu yerine getiriyor, ayrıca yeni neslin bu tarihi yerlerin önemini bilmesi noktasında destek oluyoruz" diye konuştu.


Edirne gezisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kağıthaneliler, gezi ve rehberlik hizmetleri için Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler. Edirne gezisinden ayrı olarak Kağıthane Belediyesi’nce Çanakkale, Bursa ve Konya’ya da aynı şekilde yıl içinde geziler düzenleniyor.




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