Kahkahalar attıran ‘Hiç Çarşı Görmemiş Adamlar’ kitabı raflarda

Yaşanmış olaylardan esinlenerek kaleme alınan ve her insanın başına gelebilecek 16 farklı mizahi hikâyeden oluşan ‘Hiç Çarşı Görmemiş Adamlar’ kitabı raflara çıktı.

Kitapta onlarca değişik karakterin olduğunu ifade eden yazar Ümit Erenler, “Okuyucular, her insanın başına gelebilecek olayları içinde barındıran 16 farklı hikâye ve onlarca değişik karakter bulacaklar kitapta. Hayatın tam da merkezinden, yaşanmış olaylardan esinlenerek yola çıktığım bu kahkaha tufanında tek amacım, ilk sayfasından son sayfasına kadar okurun kendi hayatındaki komik kesitleri kendisine muzip bir üslupla anlatmak” dedi.

“Tek maksadı güldürmek olan tam bir görev kitabı”

Erenler, ‘Hiç Çarşı Görmemiş Adamlar’ kitabının ifade tekniği olarak da farklı ve iddialı olduğunu belirterek, “Yurt insanının bizzat bağrından kopmuş cümlelerle bezenmiş, hayal gücünün sinir uçlarını karıncalandırmaya müsait tasvirlerle dolu ama okuyucunun hayal gücüne de sonuna kadar saygı duyup ona da imkân tanıyan türünün tek örneği. Maksadı hâsıl olana kadar peşinizi bırakmayacak ve tek maksadı güldürmek olan tam bir görev kitabı. Tüm okuyuculara şimdiden iyi eğlenceler dilerim” diye konuştu.

Okuyucuların beğenisine sunulan kitabın arka kapağında ise şu ifadeler yer alıyor:

“Bu kitabı eline aldığına göre ikimiz için de ilk adımı atmış bulunuyorsun. Birazdan hayatın tam da içinden onlarca kesit çıkacak karşına. Onlarca değişik insanla tanışacaksın. Kimi zaman Yahu amma abartmışsın ha! diyeceksin belki, belki de ne hayal gücün varmış birader, yok artık! diye mırıldanacaksın. İnan bana, ben ne duyduysam onları yazdım ve sana sadece kahkahalar atmak kaldı. Hadi şimdi en kısa sürede kurul koltuğuna, güzel bir fincan kahve al yanına ama sakın kahven sıcakken okumaya başlama. Ya ağzını yakacaksın, ya koltuğu rengârenk yapacaksın. Tekrar tekrar okumaya başladığında anlayacaksın ne demek istediğimi. İyi eğlenceler!”