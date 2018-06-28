Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 14:32

Kahramanmaraş havalimanı inşaatında sona gelindi

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Kahramanmaraş Havalimanı terminal binası ve tesislerinin gezdi.

Kahramanmaraş havalimanı inşaatında sona gelindi

28 Haziran 2018 14:32

Kahramanmaraş Havalimanı’nı gezmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ocak, ”Hızlı şekilde devam eden inşaat yüzde 87 seviyesine ulaştı. Özgün mimarisiyle göz kamaştıran 22 bin 330 metrekare büyüklüğünde terminal binasının kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Çatı ve cephe kaplama imalatları ise tamamlanma aşamasında. Terminal içerisinde ince imalatlar devam ediyor” dedi.


Türkiye’de 55 havalimanının 49’unu fiilen işleten DHMİ’nin Genel Müdürü Funda Ocak, projelerin ülke çapında KÖİ modeli ve öz kaynaklarla devam ettiğini hatırlatarak, Kahramanmaraş Havalimanı Terminal binası ve tesislerinin son durumuyla ilgili Twitter hesabından bilgiler aktardı:


“Yıl içinde hizmete açmak için var gücümüzle çalıştığımız en önemli projelerimizden biri olan Kahramanmaraş Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri yapımında geldiğimiz noktayla ilgili bilgi vermek istiyorum, Hızlı şekilde devam eden inşaat yüzde 87 seviyesine ulaştı. Özgün mimarisiyle göz kamaştıran 22 bin 330 metrekare büyüklüğünde terminal binasının kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Çatı ve cephe kaplama imalatları ise tamamlanma aşamasında. Terminal içerisinde ince imalatlar devam ediyor. Yeterli miktarda ve gerekli noktalarda ticari alanları, mescit, ıslak hacimler, engelli wc’ler ve bebek bakım odaları düzenlenen yeni terminal binası; dış ve iç hat giden yolcu salonları gerektiğinde birleştirilerek büyük ölçekli tek mekân olarak kullanılabilir şekilde planlandı. Halkımızın hizmetine sunmak için sabırsızlandığımız proje 2018 birim fiyatlarına göre 83.375.000 TL’ye mal olacak. Ülkemize değer katmak için dev projeler ortaya koymaya, yapılamaz denilenleri yapmaya aynı şevk ve heyecanla devam ediyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç