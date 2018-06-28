Kahramanmaraş havalimanı inşaatında sona gelindi

Kahramanmaraş Havalimanı’nı gezmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ocak, ”Hızlı şekilde devam eden inşaat yüzde 87 seviyesine ulaştı. Özgün mimarisiyle göz kamaştıran 22 bin 330 metrekare büyüklüğünde terminal binasının kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Çatı ve cephe kaplama imalatları ise tamamlanma aşamasında. Terminal içerisinde ince imalatlar devam ediyor” dedi.

Türkiye’de 55 havalimanının 49’unu fiilen işleten DHMİ’nin Genel Müdürü Funda Ocak, projelerin ülke çapında KÖİ modeli ve öz kaynaklarla devam ettiğini hatırlatarak, Kahramanmaraş Havalimanı Terminal binası ve tesislerinin son durumuyla ilgili Twitter hesabından bilgiler aktardı:

“Yıl içinde hizmete açmak için var gücümüzle çalıştığımız en önemli projelerimizden biri olan Kahramanmaraş Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri yapımında geldiğimiz noktayla ilgili bilgi vermek istiyorum, Hızlı şekilde devam eden inşaat yüzde 87 seviyesine ulaştı. Özgün mimarisiyle göz kamaştıran 22 bin 330 metrekare büyüklüğünde terminal binasının kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Çatı ve cephe kaplama imalatları ise tamamlanma aşamasında. Terminal içerisinde ince imalatlar devam ediyor. Yeterli miktarda ve gerekli noktalarda ticari alanları, mescit, ıslak hacimler, engelli wc’ler ve bebek bakım odaları düzenlenen yeni terminal binası; dış ve iç hat giden yolcu salonları gerektiğinde birleştirilerek büyük ölçekli tek mekân olarak kullanılabilir şekilde planlandı. Halkımızın hizmetine sunmak için sabırsızlandığımız proje 2018 birim fiyatlarına göre 83.375.000 TL’ye mal olacak. Ülkemize değer katmak için dev projeler ortaya koymaya, yapılamaz denilenleri yapmaya aynı şevk ve heyecanla devam ediyoruz.”