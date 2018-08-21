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21 Ağustos 2018 11:17

Kahvehaneye saldıran zanlılar yakalandı

Fatih’te geçtiğimiz yıl düzenlenen kahvehane saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Nejdet Aslan’ın ölümüne ilişkin Mehmet Ü.

Kahvehaneye saldıran zanlılar yakalandı

21 Ağustos 2018 11:17

ve Eray A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Fatih Seyit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Caddesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen kahvehane saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden Nejdet Aslan’ın olayla ilgilisinin bulunmadığı, Adnan T. isimli şahsın hedef olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sıklaştırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler motosikletle gelerek kahvehaneye saldırı düzenleyen şahısların Mehmet Ü. ve Eray A. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda Mehmet Ü. ve Eray A.’nın karıştığı başka suçlardan dolayı Silivri Cezaevinde bulunduğunu öğrendi. Cezaevinde bulunan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.


Kahvehane saldırısında şüphelilerin hedefinde Adnan T.’nin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Mehmet Ü.’nün 2015 yılında öldürülen kardeşi Resul Ü.’nün ölümünden Adnan T.’yi sorumlu tuttuğu, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliğinde gerçekleştirilen sorguların ardından cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.




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