Kahvehaneye saldıran zanlılar yakalandı

ve Eray A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Fatih Seyit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Caddesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen kahvehane saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden Nejdet Aslan’ın olayla ilgilisinin bulunmadığı, Adnan T. isimli şahsın hedef olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sıklaştırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler motosikletle gelerek kahvehaneye saldırı düzenleyen şahısların Mehmet Ü. ve Eray A. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda Mehmet Ü. ve Eray A.’nın karıştığı başka suçlardan dolayı Silivri Cezaevinde bulunduğunu öğrendi. Cezaevinde bulunan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Kahvehane saldırısında şüphelilerin hedefinde Adnan T.’nin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Mehmet Ü.’nün 2015 yılında öldürülen kardeşi Resul Ü.’nün ölümünden Adnan T.’yi sorumlu tuttuğu, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliğinde gerçekleştirilen sorguların ardından cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.