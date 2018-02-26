KAI kanaat önderleri kahvaltıda buluştu

Esenyurt ’ta, Kars-Ardahan ve Iğdır’lı kanaat önderlerinin bir araya geldiği kahvaltı programına Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ’de katıldı. Esenyurt Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından düzenlenen kahvaltı programına; Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin yanı sıra, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Gürbüz Süleymanoğlu, Başkan yardımcıları Togay Çoban, Gazanfer Karakaş, Meclis üyeleri Mercan Koç, Adem Saçin, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve mahalle muhtarları ile çok sayıda Kars-Ardahan-Iğdır’lı kanaat önderi katıldı.

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı VİP salonunda düzenlenen kahvaltıda, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları Togay Çoban ve Gazanfer Karakaş selamlama konuşmaları yaparak, hemşehrilerinin her zaman ve her platformda birlik ve beraberlik içinde olmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdiler.

Meclis üyeleri Mercan Koç ve Adem Saçin’nin selamlama konuşmaları ardından Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli söz aldı. Beşli, “ Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünü minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Bugün yine Afrin’de ülkemizin ve devletimizin selameti için çarpışarak, şehit olan ve tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum. Kahvaltı programımız hayırlara vesile olsun” dedi.

Paşali Beşli ardından Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Gürbüz Süleymanoğlu söz alarak hemşehrilerini selamladı. Süleymanoğlu, “ Ne zaman bir toplantı tertiplesek, ne zaman birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulursa, Kars-Ardahan-Iğdır her kesimiyle yanımızda dimdik olarak durmuştur. Burada 14 yıldır yerel yöneticilik yapmaktayım. Bu sürede her zaman bana destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Vekili Süleymanoğlu’nun konuşması sonrasında AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer söz aldı. Değer, “ Esenyurt ‘ta istediğimiz birlik ve beraberlik bugün ki kahvaltımızda Kars-Ardahan ve Iğdır’lı hemşerilerimizde görmekteyiz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun hep bir aradasınız. Bu manada sizleri tebrik ediyorum. Kahvaltı programınızın hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Programda son olarak söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt ‘ta tüm dernek, STK ve kuruluşlar ile ilçede birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olması için birlikte ve kolektif bir anlayış içinde olacaklarını ifade etti. Başkan Alatepe, “ Ortak noktamız, ortak paydamız ne ise o noktada buluşmalıyız, birlik içinde olmalıyız. Sayısal etkinlik ya da nüfus değil, daha çok nüfuz edebiliyorsak o anlamda etkiliyiz demektir. Göreve geldiğimiz bu kısa süre zarfında yapılması gerekenleri en hızlı ve kısa zamanda yapmanın düşüncesindeyiz. Sizler yani Kars-Ardahan-Iğdır’lı hemşerilerim Esenyurt ’un en eski toplumu ve ilçenin siyasi yerlileri, siyaseti ilçeye yerleştirenlersiniz. Bu manada Esenyurt ‘ta çok önemli bir yeriniz var. Bu memleket hepimizin ve birlik içinde olmak zorundayız. Biz Afrin’e huzur getirmek için girdik. Bugün girmeseydik eğer, yine Hatay’da, Gaziantep’te bir savaş verecektik” ifadelerini kullandı.