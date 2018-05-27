Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında Baltalimanı’ndan Emirgan’a doğru kaldırıma park edilmiş araçlar nedeniyle yolda yürüyen bir vatandaşa ters istikametten gelen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vatandaş minibüsle park halinde bulunan başka bir araç arasında sıkıştı. Kazayı fark eden minibüs şoförü aracını durdurarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan vatandaşı çevrede bulunan bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan şahsın bacağında ciddi yaralanma bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden ‘vale’ tepkisi

Vale terörüyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Arbil Uzunhekim, "Hızlı ve virajlı bir yol burası. Kaldırımlara araba park ediyorlar. Sözlü ve yazılı olarak birçok kez şikayette bulundum. Sarıyer Belediyesi ve muhtarlıkta bu şikayetlerime ilişkin tutanaklar mevcuttur. Bundan 5 sene önce bir çocuk burada hayatını kaybetti. Bunun üzerine şikayetlerde bulunduk ve cadde üzerine 3 adet tümsek yaptılar. Ancak bu yeterli olmuyor. Bunun sorumluluğunu kimse üstüne almıyor ve birbirlerinden bekliyorlar. Biz burada insanların ölmesini istemiyoruz. Burada yaşayan insanların yürümeye, bisiklet sürmeye, keyif yapmaya hakkı yok mu? Yok, çünkü burada vale terörü esiyor. Yürümek için bize yer bırakmıyorlar. Caddede yürümek zorunda kalıyoruz. Bütün yolu parka çevirmişler’’ diyerek yaşanan kazaya tepki gösterdi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza anı ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaldırımda bulunan araç parkı nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan vatandaşa ters istikametten gelen minibüsün çarptığı ve şahsın iki araç arasında sıkışması kameralara yansıyor. Bunun üzerinde çevrede yaşanan panik ve koşturmaca güvenlik kamerasına yansıyor.