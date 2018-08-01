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01 Ağustos 2018 18:05

Kale gibi korunan sahte içki imalathanesinde operasyon

İstanbul Fatih’te polis ekiplerince bir iş hanına operasyon düzenlendi.

Kale gibi korunan sahte içki imalathanesinde operasyon

01 Ağustos 2018 18:05

Operasyonda kale gibi korunan depoda, 200 litre metil alkol ve satışa hazır halde bulunan 2 bin şişe sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Demirtaş Mahallesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi’nde bulunan bir iş hanında sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda iş hanının bodrum ve çatı katının sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Etrafı tahtalarla çevrilmiş ve betonla örülmüş kapı uzun uğraşların ardından tespit edildi. Duvar görünümü verilen kapının uzaktan kumandalı sistemle çalıştığı saptandı. Ekipler tarafından kale gibi korunan imalathane açılarak içeri girildi.


200 litre metil alkol ele geçirildi


Operasyonda toplamda 200 litre metil alkol, 71 bin adet bandrol, yaklaşık 2 bin adet satışa hazır halde bulunan sahte içki şişesi, 12 bin adet kapak, yaklaşık 100 bin adet etiket ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptığı şüphesiyle 1 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.




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