Kalıp ve iskele sistemlerinde hedef ülke, ABD

Yurt içinde birçok inşaat şirketine hizmet veren kalıp ve iskele üreticisi Urtim, aynı zamanda ihracat rakamlarını daha da artırmak için hedef pazarlarda da yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden firma, son beş yılda, her yıl yüzde 20 civarında büyüme gerçekleştirdi. Aralarında Ekvator Ginesi, Gana, Kenya, Etiyopya ve Kanada’nın da bulunduğu 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “Bu yıl hedefimiz ABD pazarı olarak belirledik. Girilmesi çok zor ama sürdürülebilir bir başarı getirebilecek bir pazar. ABD’yi, hem inşaat, hem rafineri hem de enerji santralleri konusunda çok büyük potansiyel olarak görüyoruz” dedi.

İnşaat projelerinde birçok farklı sistem ile hizmet verdiklerini belirten Urfalılar, “Çok sayıda farklı projede yer alıp birçok farklı hizmet sunuyoruz. Diğer bir ürünümüz olan rüzgar perdesi sistemleri farklı projelerde kullanılıyor. Yüksek katlı binalar için tamamen hidrolik sistemle çalışan en gelişmiş rüzgar perdesi sistemimizle güvenli çalışma olanağı sağladığımız için mutluyuz. En gelişmiş standartlara göre üretilen tüm endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerimizle inşaat projelerinde zaman ve maliyet avantajı yanında güvenli çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.