"Kalk gidelim" dizisi reytinglerde üst üste 7 hafta birinci oldu

7 haftadır gün birinciliğini elden bırakmayan TRT 1'in fenomen dizisi Kalk Gidelim başarısı dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Her Cumartesi TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve yapımcılığını Eyüp Üstün'ün yaptığı Kalk Gidelim'in reytinglerde üst üste 7 hafta gün birincisi olması sevenlerini mutlu ederken sektördeki rakiplerinin de dikkatlerini üzerine çekti. Yeni sezonda yayınlandığı bütün bölümlerde reyting rekorları kıran dizinin başarısının tesadüf olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Dizinin başrol oyuncularından Ufuk Özkan “İzleyicilerimizle aramızda kuvvetli bir bağ oluşmuş ki dizimizi 7 haftadır reytinglerde aralıksız zirvede tutuyorlar. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ” diye konuştu. Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ise “Reyting hedefleri açısından baktığınızda komedi zor bir kategori. Seviyeli komedi ise çok daha zor. Ama geldiğimiz noktada aile komedisi olan dizimiz 7 haftadır zirvede. Dikkatleri üzerine çeken nokta da burası. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Henüz izlememiş olan vatandaşlarımızı da bu mutlu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz” diye belirtti.

Dizinin başrol oyuncularından Ayça Varlıer ise, ‘'Dizimiz yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Aileleri ile birlikte Muğla'ya sete ziyarete gelen, yeni doğan bebeğine dizimizin karakterlerinin isimlerini veren izleyicilerimizi duyuyorum. Bu haberler bizleri çok mutlu ediyor. Aile dizisinde oynuyor olmaktan çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

Eyüp Üstün'ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin baş rollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.