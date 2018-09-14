"Kalk Gidelim" dizisinin başarısının sırrını yapımcısı açıkladı

7 haftadır Cumartesi gününün birincisi "Kalk Gidelim" dizisinin yapımcısı Eyüp Üstün başarının sırrını "Kelle paça" olarak açıkladı.

Staff Film'in sahibi Eyüp Üstün, TRT'1 de yayınlanan ve 7 haftadır gün birincisi olan "Kalk Gidelim dizisinin reytinglerdeki başarısının sırrını açıkladı. Eyüp Üstün; "Kalk Gidelim dizimizin başarısının sırrı %100 Halk olmamız. Yani bu dizide yapımcısından yönetmenine, oyuncusundan senaristlerine kadar herkes halkımızla aynı yaşam tarzına sahip. Ekranda kimse “mış” gibi yapmıyor. Dizide menemen sahnesi çekip özel hayatımızda portakallı pekin ördeği yemiyoruz. Biz de halkımız gibi kelle paça çorbası içen, kuru fasulye pilavı keyifle yiyen bir ekibiz. İzleyicilerimiz sayesinde bir yerlere gelip izleyicimize tepeden bakan bir tek kişi dahi yok aramızda. Herkes çok samimi. Bizim farkımız bu. İzleyicimiz de ekranda bu samimiyeti fark edip bizi zirveye taşıyor” diye belirtti.

Eyüp Üstün'ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin baş rollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.