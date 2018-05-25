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25 Mayıs 2018 13:46

“Kalk Gidelim” yazın da güldürmeye devam edecek

Ekranlarda hangi dizilerin devam edeceği, hangi dizilerin final yapacağı merak konusu olduğu bu günlerde “Kalk Gidelim” dizisinin yapımcısı Eyüp Üstün’den müjdeli haber geldi.

“Kalk Gidelim” yazın da güldürmeye devam edecek

25 Mayıs 2018 13:46

Üstün, dizinin Temmuz ayından itibaren yeni bölümleriyle ekranda olacağını söyledi.


Ekranların sevilen dizisi “Kalk Gidelim”in Yapımcı Eyüp Üstün, diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Üstün, “Seyircimiz dizimizi adeta bağrına bastı diyebiliriz. İzleyicilerimizin yoğun ilgisi ve yayıncı kuruluşumuz TRT1’in desteği sayesinde Kalk Gidelim yaz aylarında da ekranda olmaya devam edecek. Tüm ekibimizin iyi bir dinlenmeye ihtiyacı var. 9 Haziran’da sezon finalinin ardından yaklaşık 1 aylık kısa bir ara vereceğiz. Ardından Temmuz ayı içerisinde yeni bölümlerimiz tekrar izleyicilerimizle buluşmaya devam edecek” diye belirtti. Muğla halkı tarafından da kucaklandıklarını belirten Eyüp Üstün bu şekilde sevilmekten ve reytinglerden çok memnun olduğunu ifade etti. Kalk gidelim dizisinin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever, Yıldız Kültür gibi televizyon dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Son zamanların en iyi aile dizilerinin başında gelen ‘Kalk Gidelim’in Mayıs ayında “Magazin Gazetecileri Derneği” tarafından Mayıs ayında yapılan ödül töreninde “Yılın En İyi Komedi Dizisi” seçilmişti.




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