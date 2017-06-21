Mersin İş Adamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği (MİYSAD) ve Ümraniye Belediyesi’nin birlikte düzenlediği iftar programı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen iftar programına; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan ile çok sayıda Mersinli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin’de yapılan yatırımlara değindi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de yatırımların hızla devam ettiğini aktaran Bakan Elvan, "Söz verip de yapmadığımız bir şey olursa çıkın televizyonlara ve anlatın. Söz verdiğimiz yatırımların hepsini gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. İlk şehir hastanesini Mersin’de açtık. Mersin için güzel şeyler yapıyoruz. Mersin önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalarda olacak. Çağlayan, coşan bir Mersin göreceğiz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Elvan’a Ümraniye Belediyesi ve MİSYAD adına bir plaket verildi.