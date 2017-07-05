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05 Temmuz 2017 21:52

Kameni, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni de ilk antrenmanına çıktı.

Kameni, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

05 Temmuz 2017 21:52


Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbocular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.



Carlos Kameni Antrenmanda


Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçerek takıma dahil edilen yeni transferler Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, kampa katıldı ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan milli takım kadrosunda yer aldıkları için kampa dün katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile bugün kampa dahil olan yeni transferlerimizden Nabil Dirar’a antrenman öncesi çeşitli test ve ölçümler uygulandı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 6 Temmuz Perşembe günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.




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