‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’ yarışmasına başvurular devam ediyor

Dereceye girenlerin 12 bin 500 TL’ye varan yatırım fonu kazanacağı yarışmaya son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olarak açıklandı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen 5’inci Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması başvurularını bekliyor. Yarışmada birinci olmayı başaran filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10’a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.
‘Bulmacalı Senaryo’ konseptiyle düzenlenen yarışmada, tasarruf ve yatırımın önemi işlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018 tarihine kadar kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.
Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek:
Bütçe
Birikim
Yatırım
Birikim ve yatırım hedefi
Gelecek ve risk
Yaşam süresinin uzaması
Emeklilik
Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)
Finansal planlama
Pay (hisse)
Tahvil
Borçlanma aracı yatırım fonu
Hisse senedi yatırım fonu
Kira sertifikası
Portföy ve portföy dağılımı
Bireysel emeklilik
Aracı kurum
Portföy yönetim şirketi
Banka
Yatırım danışmanı