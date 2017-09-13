Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 09:09

Kamerun’dan İhlas Vakfı’na teşekkür

25 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonları ile yüz binlerce kişiye bayram sevinci yaşatan İhlas Vakfı’na, Kamerun’da faaliyet gösteren yardım kuruluşu AHAS Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Sultan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kamerun’dan İhlas Vakfı’na teşekkür

13 Eylül 2017 09:09


Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlas Vakfı’na, Kamerun’da gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonu sebebi ile Assocıatıon Humanıtaıre Pour L’aıde Et La Solıdarıte (AHAS) Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Sultan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


AHAS Vakfı Başkan Yardımcısı ve İhlas Vakfı Kamerun Temsilcisi Ömer Sultan; üzerinde, “AHAS olarak Kamerun’a göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanıza, Kamerun’un fakir halkı için yapmış olduğunuz kurban bağışlarınıza teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin insanlığa hizmet için devam etmesini ümit ediyoruz” yazılı teşekkür belgesini İhlas Vakfı Yurtdışı Koordinatörü Osman Gül’ün de hazır bulunduğu törende, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay’a takdim etti. Okyay, Afrika’da fakru zaruret içerisinde bulunan Müslüman halkın her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olacaklarına vurgu yaparak, AHAS Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Sultan’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç