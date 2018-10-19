Kamu-Sen başkanlığında Türk dünyasının sorunları konuşuldu

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı, Anadolu Aydınlar Ocağı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun başkanlarının 13 Ekim Cumartesi günü İstanbul Koşuyolu Öğretmen Evi'nde gerçekleştirdiği toplantıda önemli sorunlar dile getirildi ve çareler konusunda tartışmalar yapıldı.

Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Remzi Özmen'in açış ve programa yönelik konuşması ardından Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyüce, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği Başkanı Metin Özkan, Türk Ocağı Beykoz Şube Başkanı Mehmet Arslan ve birçok konuşmacı söz alarak aşağıdaki konuların kamu oyuna duyurulması ve ülke yöneticilerimizin gerekli çözümleri sağlamaları yönünde dilek ve temennide bulundular.

Toplantıda tartışılan konular şu şekilde:

Türk Dünyası sorunları

1- Başta Doğu Türkistan, Kırım-Suriye-Irak gibi bölgelerde yaşayan Türklerin can ve mal güvenliği tehlikededir. Erivan, Karabağ, Bulgaristan ve Yunanistan'da yok edilen veya yok edilmeye çalışılan soydaşlarımızın hakları korunmalı, kollanmalı yaşam hakları konusunda teminat istenmelidir.

2- Bu ülkelerden yurdumuza gelenlerin devlet hizmeti almalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Eşdeğer eğitimleri konusunda denklikleri yapılmalıdır.

3- Ülkemize eğitim amaçlı gelen Türk kökenli çocuklar art niyetli gurupların eline bırakılmamalı, merdiven altı eğitimlerin mutlaka önüne geçilmelidir.

4- Doktora yapan öğrencilerden talep edilen kefaletin bulması oldukça zordur. Bu konuda gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

5- Türk Dünyası ile kültürel bağların kuvvetlendirilmesi için belediyelerce Balkanlara yapılan sosyo-kültürel gezi ve ziyaretler bu ülkelere de yapılmalıdır.

6- Okullarda Türk çocuklarına Türk dünyası tanıtılmalıdır.

9-Türk Dünyası Bakanlığı ve koordinasyon merkezleri giderek önem kazanmaktadır.

Ülke sorunları

1- Her şeyden önce geçtiğimiz günlerde Batman-Gercüş'te Türk askerine yapılan hain saldırıyı nefretle kınıyor, tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz.

2- 24 Haziran seçimlerinde yapılan vaatler doğrultusunda kamu çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi.

3- Kamuda işe alma ve terfilerin ÖSYM gibi güvenilir kuruluşlarca yapılması, dernek cemaat vakıf ve kişi kararlarına kesinlikle taviz verilmemesi.

4- Anayasamızın 128. Maddesi gereğince devlet işlerinin, devlet memuru olmayanlara havale edilmemesi.

5- Sözleşmeli personelin kadroluya dönüştürülmesi.

6- Kamu çalışanları için kreş, öğle yemeği, dinlenme imkanı ve servis imkanlarının sağlanması.

7- Üniversitelerimiz ve ilim yuvalarımızın liyakat ve adalet kavramı çerçevesinde Rektör ve yardımcılarının atanmasında özel davranışlardan kaçınılması.

8- Üniversite branşlarının ülke ihtiyaçlarına göre planlanması ve yeni mezun olan öğrencilerin iş bulmada zorluk çekmemeleri.

9- Andımızın okullarımızda yeniden okutulması konusunun ele alınması.

10- Atatürk Havalimanı'nın yerini alacak olan yeni havalimanının adının Atatürk Havalimanı olması.

11- Memurumuzun enflasyona ezdirilmemesi için gerekli önlemlerin alınması. Mesai saatleri dışındaki çalışma saatlerinin iyileştirilmesi.

12- Belediye çalışanlarının sosyal denge sözleşmelerinin standardizasyonunun sağlanması.