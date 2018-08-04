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04 Ağustos 2018 08:03

Kamyon kasasında 22 Pakistanlı mülteci yakalandı

İstanbul’da 22 Pakistanlı mülteci, balık istifi seyahat ettikleri kamyon kasasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kamyon kasasında 22 Pakistanlı mülteci yakalandı

04 Ağustos 2018 08:03

Kamyon şoförü ise göz altına alındı.


Olay, Gaziosmanpaşa’da bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir vatandaşın hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, park halindeki 34 BF 5094 plakalı kamyonun olduğu yere geldi. Polis ekipleri kamyonda yaptığı incelemeler sonucunda, kamyonun kasasına Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 22 kişi ile karşılaştı.



2 BİN 500 DOLAR’A YUNANİSTAN’A GÖTÜRÜLÜYORLARDI


Öte yandan polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, kamyon şoförünün Pakistanlı mültecileri yaklaşık 2 bin 500 dolar karşılığında Yunanistan’a götürüleceği öğrenildi.


Eyüp Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolü yapılan 22 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Kamyon şoförü ise sorgusu yapılmak üzere göz altına alındı.




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