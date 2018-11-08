Kamyon önüne aldığı otomobille tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada arada kalan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05:30 sıralarında Tem Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Mahmutbey gişelerden Edirne istikametine giden Muhammed Ayhan(25), yönetimindeki 68 HP 313 plakalı kamyon seyir halinde olan 34 H 1175 plakalı otomobili de önüne alarak park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Muhammet Ayhan ve diğer otomobil içerisindeki kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed Ayhan ambulansa konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (SB-GD)