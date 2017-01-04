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04 Ocak 2017 15:23

Kamyoncular, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoban ücretlerini protesto etti

Kamyoncular, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoban ücretlerini protesto etti

04 Ocak 2017 15:23

Kamyoncular, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol ücretlerini protesto etti. Yaşadıkları sorunları dile getirmek için eylem yaparak yolu kapatan kamyoncular, yolu kapattıkları için trafik cezası uygulamak isteyen trafik ekipleriyle tartıştı.
Yaşadıkları sorunları dile getirmek için bir araya gelen kamyoncular, Yavuz Sultan Selim Köprü yolunda eylem yaptı. Başta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yüksek ücretinden yakınan kamyoncular, otoyol ücretlerinin yüksekliği, döküm sahalarında kilometrelerce oluşan kuyruk ve saatlerce beklemeleri, sonradan gönderilen trafik cezaları gibi yaşadıkları çok sayıda sorunu ifade ederek, köprü yolunu trafiğe kapattı. Köprü yolunda Türk bayrakları ile yavaş yavaş ilerleyen ve zaman zaman da duran kamyoncular, trafik ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı. Trafik ekipleri kamyoncuları yolu kapamamaları konusunda uyarırken, bir ara ekiplerin ceza uygulama girişimi sırasında gerginlik yaşandı. Kamyoncular daha sonra köprü yolunun iki şeridini kullanarak Hüseyinli döküm sahasına kadar eylemini sürdürdü. Hüseyinli döküm sahasının girişinde de kamyoncuların eylemine neden olan kilometrelerce kuyruk kameralara yansıdı.

Kamyoncular eylem yaptı
Kamyoncu Cemil Hayal, “Bu eylemi düzenleme amacımız icra soygununa dur demek. Dokuzuncu aydan beri hiçbir ceza uygulaması yapmayan şirket, 3 ayın üzerine 10 kat ana para olmak üzere ceza uygulaması başlattı. Bu kanunsuz uygulamaya dur demek istiyoruz. Şu anda var olan borcu ödemek de mümkün değil. Geçiş ücretlerinde biz indirim beklerken, zam aldık. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yok diye indirime gidildi. Burada mecburi kullanım var diye herkes buradakilerin cebindeki paraya göz dikti” dedi.
Bir başka kamyoncu da, “Birinci sorunumuz yüksek otoban ücretleri ve mazot ücretleri, döküm sahalarında oluşan kilometrelerce kuyruk” şeklinde konuştu.
Bir başka kamyoncu ise, Hüseyinli döküm sahasının önündeki kamyon kuyruğunu göstererek, “Burada kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Sadece bir gişe çalışıyor. Oysa 3 gişe var. Burada o kadar ücret ödememize rağmen saatlerce bekliyoruz” diye konuştu.
Kamyoncuların eylemi Hüseyinli döküm sahasının girişinde sona erdi.



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