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23 Ağustos 2018 14:22

Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de, Gazi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek yola düştü.

Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

23 Ağustos 2018 14:22

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Gazi kavşağı Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anda kavşağa gelen araçlar kırmızı ışıkta durdu. O esnada ışıklarda bekleyen bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başladı. Bir sürücü ise o anlar cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yeşil ışık yandığında kamyonetin harekete geçmesiyle dengesini kaybeden kadın bir anda yere düştü. Yaralanan kadına vatandaşlar yardım etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.




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