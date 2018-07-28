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28 Temmuz 2018 10:06

Kanada İstanbul Başkonsolosu’ndan Kanada Okulları’na ziyaret

Kanada Okulları Florya Kampüsünü ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, Kanada Üniversitelerinin Türk öğrencileri beklediğini söyledi.

Kanada İstanbul Başkonsolosu’ndan Kanada Okulları’na ziyaret

28 Temmuz 2018 10:06



Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon Kanada Okulları Florya Kampüsünü ziyaret etti. Kanada Okulları Florya Kampüsünü ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, "Kanada üniversiteleri Türk öğrencileri bekliyor" dedi. Türk öğrencilerin Kanada eğitim sistemine duyduğu ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ulric Shannon, Türkiye ile eğitimde her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.


Kanada’nın yüksek teknolojide en ileri ülkelerden biri olduğunun altını çizen Shannon, Kanada’nın PISA skorundaki başarısının bir tesadüf olmadığını da sözlerine ekledi. 2015 yılında egitim hayatına baslayan Kanada Okulları’nın İstanbul’da Ulus, Levent, Moda ve Bağdat Caddesi’nde kampüsleri bulunuyor. 2018-19 eğitim yılında Moda ve Florya’daki yeni kampüslerinde de eğitim başlayacak.



Kanada’nın eğitim müfredatı Türkiye’de


Kanada eğitim müfredatı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) müfredatının harmanlandığı Kanada Okulları’nda eğitim gören öğrenciler anaokulundan itibaren İngilizce eğitiminin yanında ikinci yabancı dil olarak Fransızca da öğreniyor. Öğrenciler, Kanada Eğitim Bakanlığı ve M.E.B. onaylı; tüm dünyada geçerli akredite diploma ile mezun oluyor.



Kanada’nın eğitim müfredatı birçok ülkede kullanılıyor


Kanada’da da eğitimin bir programa bağlanması, eğitim müfredatının dünyada birçok ülkede uygulanmasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Kanada müfredatı, dünyanın en iyi üniversitelerinin bulunduğu ülkeler tarafından da kullanılıyor. İngilizce konuşulan ülkeler arasında Kanada öğretim programı ilk tercih olarak ortaya çıkıyor.



PISA nedir?


Eğitim alanında sıkça duyulan kavramlardan biri olan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesi. PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilme becerisini ölçmek, gençleri daha iyi tanıyarak öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili seçimleri daha açık ortaya koymak olarak öne çıkıyor.




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