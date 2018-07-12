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12 Temmuz 2018 15:24

Kanada Milli Günü resepsiyonuna Kanada Okulları da katıldı

Kanada İstanbul Başkonsolosluğu, Kanada’nın Milli Günü onuruna İstanbul’da bir davet verdi.

Kanada Milli Günü resepsiyonuna Kanada Okulları da katıldı

12 Temmuz 2018 15:24

Davete Kanada Okulları da katıldı.



Kanada İstanbul Başkonsolosluğu, Kanada’nın Milli Günü onuruna davet düzenledi. Kanada ’nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon himayesinde gerçekleştirilen davette, Kanada’nın kuruluşunun 151’inci yılının ve Türkiye ile gerçekleştirilen diplomatik işbirliğinin de 75’inci Yılı olması nedeniyle duyulan memnuniyet dile getirildi. iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı. Son yıllarda eğitim için Kanada’yı tercih eden Türk öğrencilerin sayısının da arttığına dikkat çekilen resepsiyonda eğitim kurumlarının yöneticileri de yer aldı.



Kanada Milli Günü vesilesiyle ve Kanada-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75’inci yıldönümü onuruna, Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon’un Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlediği resepsiyona sponsorlar arasında yer alan Kanada Okulları da katıldı. Davete ayrıca ,çeşitli ülkelerin konsolosları, belediye başkanları, işadamları, eğitim kurumları yöneticileri ve önemli dernek yöneticileri katıldı. Resepsiyona Kanada Okulları’nı temsilen Kanada Okulları Türkiye Direktörü Ayşen Karşit ve Kanada Okulları Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Yılmaz Argüden de katıldı.




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