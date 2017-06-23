Kanal tedavisi sonrası uzun süreli ağrılara dikkat

Dt. Dilara Arslan, kanal tedavisi sonrasında ağrıların uzun süre devam etmesi halinde dişin hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Diş ağrılarının sebepleri arasında çürükler büyük bir oranı teşkil etse de, hiç çürüğü olmayan dişlerde de bazen farklı sebeplerle ağrıların oluşabiliyor. Uzmanlar, sinüzit gibi komşu anatomik yapıların iltihapları, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıkları, diş eti çekilmesi sonucunda kök yüzeyinin açığa çıkmasının da ağrılara neden olabileceğine işaret ediyor. Diş ağrılarının dikkatli klinik ve radyografik incemeler ile yapılan analizler sonucunda kaynağının tespit edilebildiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Uzmanı Dr. Dt. Dilara Arslan, hissedilen ağrının kaynağı tespit edilerek konservatif (koruyucu) yaklaşımlarla ya da daha radikal bir karar olan kök kanal tedavisi uygulanması ile hastada fonksiyon kaybı olmaksızın bu ağrıların önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

"Kanal tedavisi tekrar gözden geçirilmeli"

Kanal tedavilerinin günümüz teknolojilerinin sunduğu donanımlar ile birlikte yüzde 90 oranda tek seansta yapılabilir duruma geldiğine vurgu yapan Dr. Dt. Dilara Arslan, dişin enfeksiyon derecesinin işaretçileri göz önünde bulundurularak hekim tarafından belirlenen seans veya seanslar sonrasında ideal bir kapama ile kanal tedavilerinin tamamlanacağını kaydetti. Dr. Dt. Arslan, kanal tedavisinin bitimi sonrasında ilk bir hafta içinde hastada gelişen hafif şiddette olan ağrılar veya dişin üzerinde basınçla gelişen ve giderek azalan ağrıları beklenilen bir durum olarak tanımlanırken; daha uzun sürelerde devam eden ve dişin fonksiyona girmesini engelleyen ağrıların hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Dinmeyen diş ağrıları

Dişin tipi ve anatomik lokalizasyonu, randevu sayısı, kanal tedavisi esnasında kullanılan enstrüman ve solüsyonlar, kullanılan teknikler gibi kanal tedavisi sonrası gelişen bu ağrıların seviyelerini etkileyen pek çok faktör bulunduğunu belirten Dr. Dt. Arslan, "Kanal tedavisi tamamlanmasından bir hafta geçmiş olmasına rağmen şikayetlerde azalma görülmeyen durumlarda hasta mutlaka hekimi ile irtibata geçmelidir ve süre gelen şikayetler klinik ve radyografik olarak tekrar gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Enfeksiyon gelişebilir"

Kanal tedavisi sonrası yapılan dolguların yükseklik kontrolünün ayrı bir önem kazandığına işaret eden Dr. Dt. Dilara Arslan, "Her kişinin yapılan tedavilere gösterdiği yanıt farklı olabileceği gibi aynı kişinin farklı dişlerine yapılacak tedavilerde gelişen cevaplarda da ayrımlar olabileceği unutulmamalıdır" diyerek, "Kanal tedavisi öncesi veya sonrası hiçbir şikayetiniz olmasa dahi kronik ilerleyen enfeksiyon ihtimallerini en aza indirmek amaçlı yılda 2 kez diş hekimi muayenesi olmalıyız" ifadelerini kaydetti.