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17 Ağustos 2018 13:53

Kanala düşen yavru kedi kurtarıldı

Silivri’de 2 metrelik kanala düşen yavru kedi hayvanseverlerin girişimiyle kurtarıldı.

Kanala düşen yavru kedi kurtarıldı

17 Ağustos 2018 13:53

İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kanaldan çıkarılan minik kedi tedavisi yapıldıktan sonra koruma altına alındı.


Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği’ne (HAYKURDER) gelen bir ihbar üzerine özel mülk sınırında kaldığı için 2 gündür müdahale edilemeyen kedi, HAYKURDER’in girişimleri üzerine kurtarılarak koruma altına alındı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Müdürlüğü Silivri İtfaiye Amirliği ile koordineli yürütülen kurtarma operasyonu gece saatlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren kurtarma çalışması sonrası kanala açılan hattın damarlarından biri tespit edilerek 2 metrelik kanala girildi. İtfaiye görevlisinin uzun çabaları sonrası ulaşılan yavru kedi, düştüğü kanaldan çıkartılarak HAYKURDER yöneticilerine teslim edildi. Yavru kedinin kurtarılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.


HAYKURDER yönetim kurulu üyesi Veteriner Hekim Buket Neşe Kalpakcı’nın ilk müdahale ve tedavisini yaptığı minik kedi tedavi sonrası koruma altına alındı. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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