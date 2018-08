Kanayan diş etlerine C vitamini

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, “Diş eti kanaması, oldukça sık rastlanılan ve son derece rahatsız edici bir sağlık problemidir. Diş eti kanaması diş eti iltihabının en önemli belirtisidir. Diş eti kanamalarının ilk nedeni mikrobiyal diş plağıdır. Doğru bir fırçalama, diş ipi ve ara yüz temizliği yapılmaması nedenleri ile bakteriler dişe tutunur. Zamanla bu plak tabakası gelişir ve bu birikintiler diş taşına dönüşür. Diş eti kanamalarını etkileyen diğer faktörler ise; sigara, hormonal değişiklikler, stres, genetik faktörler, diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığı, şeker hastalığı, uyumu iyi olmayan dolgu ya da kronlar ve kötü beslenmedir” dedi.

Diş etlerinin kırmızılaşıp, şişip ve çok kolay bir şekilde kanadığını ifade eden Arslan, “Diş eti kanamalarına zamanında müdahale edilmezse, diş eti yüzeyinden ilerleyerek buradaki kemiği de etkilemeye başlar ve bunun sonucunda dişlerin sallanmasına ve dökülmesine neden olur. Ağız kokusunu da beraberinde getiren diş eti kanaması ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Diş eti kanamalarını önlemenin tek yolu ağız hijyeninin düzenli olarak sağlanması, dişlerin doğru olarak günde iki defa doğru bir fırça ve doğru bir teknik ile fırçalanması, diş ipi ve arayüz fırçası kullanarak dişlerin ara yüzeylerinin temizlenmesi ve beslenmeye özen gösterilerek şekerli ve yapışkan gıdalardan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca günde 60 miligramdan az C vitamin tüketenlerin, günlük önerilen miktarın üç katı olan 180 miligram C vitamini tüketenlere göre, diş eti hastalığına yakalanma riski çok daha yüksektir. C vitamini diş eti sağlığını etkiler. Basit olarak söylemek gerekirse vücut, kemikleri ve kan hücrelerini güçlendirmek için , dişlerinizi diş etlerine tutturmak için ve vücudunuzun büyümesi, doku tedavisi ve yara iyileşmesi için gereken “hücreler arası bağı” oluşturmak için yeterli C vitamine gereksinim duyar. C vitamini güçsüz diş etlerini güçlendirerek diş eti tabakasının bakterilerce girilmesine karşı dayanıklılığını arttırır. En az 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü de unutulmamalı gerektiğinde diş yüzeyi temizliği yapılmalıdır” şeklinde konuştu.