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02 Temmuz 2018 12:50

Kanser tarama tırı Bayrampaşa’da

Bayrampaşa Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kanseri erken teşhis etmek amacıyla Bayrampaşa’ya getirilen Sağlık Bakanlığı’nın Kanser Tarama TIR’nda, 2 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında kadınlara ücretsiz olarak kanser taraması yapılacak.

Kanser tarama tırı Bayrampaşa’da

02 Temmuz 2018 12:50


Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı Rahim Ağzı ve Meme Kanseri taramaları 81 ilde ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Bayrampaşa’ya getirilen Kanser Tarama Tır’ında 2 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Kocatape Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde bulunan Semih Erden Spor Salonu’nun yanındaki alanda kadınlara ücretsiz olarak kanser taraması yapılacak. ‘Geziciketem’ ve ‘gezicimamografi’ Tır’ları 30 ila 65 yaş aralığındaki kadınları Rahim Ağzı Kanseri taramasına, 40 ila 69 yaş aralığındaki kadınları ise Meme Kanseri taramasına bekliyor.


Ücretsiz kanser taraması nasıl yapılır ve kimler katılabilir?


Ücretsiz kanser taramaları, 81 ilde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) yapılıyor. Meme Kanseri taramalarına 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınlar katılabildiği Meme Kanseri taraması, mamografi çekimi ile gerçekleştiriliyor. Her 2 yılda bir ilgili yaş grubunun taramaya devam etmesi gerekiyor.


Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) taramalarına 30-65 yaş aralığındaki tüm kadınlar katılabilirler. Rahim Ağzı Kanseri taraması, smear ve HPV testi ile yapılıyor. Smear taramalarının 5 yılda bir tekrarlanması gerekir, son iki testi negatif (normal) olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama sonlandırılıyor.


KETEM’lerde kanser taraması için hiçbir şekilde sağlık güvencesi veya ücret talep edilmiyor.


Kimlikle birlikte aile hekiminden kanser taraması için randevu isteyip veya doğrudan en yakındaki bir KETEM’e müracaat ederek hizmetten yararlanılıyor.


Rahim Ağzı Taraması smear alınarak, Meme Taraması mamografi çekilerek yapılıyor.Sonuçları internet üzerinden, aile hekimliğinden veya tarama yapılan KETEM’den öğrenilebiliyor.




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