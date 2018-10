Kansere karşı mücadele ettiği hastanede dünya evine girdi

Yaşam mücadelesi verdiği hastanede gelinlik giyen, nikah masasına tekerlekli sandalye ile getirilen Parıltı'nın mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Uzun zamandır birbirini tanıyan 47 yaşındaki İlknur Parıltı ve 44 yaşındaki Mustafa Uğurlu 2013 yılında nişanlandı. İlknur Parıltı ise yaklaşık 1 yıl önce mesane kanseri olduğunu öğrendi ve hemen tedavisine başlandı. Uğurlu, zorlu tedavi sürecinde Parıltı'yı hiç yalnız bırakmadı. Kimi zaman hastanede birlikte sabahlayan çiftin birbirine olan sevgisi Parıltı'ya da ilaç oldu. Kanser hastası kadının tedavi nedeniyle saçları dökülmeye başlayınca her daim yanında olan Uğurlu da saçları kazıttı. Yıllar önce nişanlanıp dini nikah kıyan ancak maddi durumları nedeniyle resmi nikah kıyamayan çiftin durumundan haberdar olan Eyüpsultan Devlet Hastanesi de çiftin resmi nikahı için harekete geçti.

Kanser hastası kadın, nikah masasına tekerlekli sandalyeyle getirildi

Kanser hastası kadına gelinlik ayarlanırken nikah masası da hastane koridoruna kuruldu. İkisinin de ikinci evliliği olan çiftin nikah törenine ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Karaman, çiftin yakınları ile hastane çalışanları katıldı. Törene tekerlekli sandalyede getirilen gelinin mutluluğu gözlerinden okunurken çiftin nikahını Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten kıydı. Evlilik cüzdanını birlikte alan çift, ardından kestikleri pastayı birbirlerine yedirerek mutluluklarını paylaştı.

“Gelinliği giydiğimde çok şey hissettim”

Mustafa Uğurlu'yu her zaman kendisine destek olduğunu bugün ise gelinlik giydiği için çok duygulandığını ifade eden İlknur Parıltı, “Biz Mustafa Bey ile 5 yıl öncesi dini nikah ile bu yola çıktık. Rahatsızlığım ocak ayında meydana çıktı. Mesane kanseri teşhisi konuldu. O günden beri yanımda hiç elimi bırakmadı, ne işe ne bakkala gitti. Bugün çok farklı, özel ve güzel, çok değişik. Gelinliği giydiğimde çok şey hissettim, hiç beklemiyordum zaten bana çok sürpriz oldu. Duvağımdan gelinliğime kadar her şeyiyle çok büyük sürpriz oldu. Doktoruma bahsettik biz 5 yıldır beraberiz ama nikahımız yok. Biz nikahı yapmak istiyoruz ama maddi durumumuz yok. Öyle deyince Hazal Hanım herkesi birden ayaklandırmış, seferber etmiş. Böylelikle başladı her şey, bundan sonra sen kimsin demeyecekler ona, o benim her şeyim” dedi.

“Söyleyecek söz yok, mutluyuz”

Resmi nikahlarının kıyılacağı için çok mutlu olduğunu emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Mustafa Uğurlu, “ Çok duygulandım, söyleyecek söz yok mutluyuz, Allah sağlıklı, mutlu, huzurlu günler göstersin” ifadelerini kullandı.