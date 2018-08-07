Kanserle savaşta propolisin antitümor etkisi

Dr. Dilek Boyacıoğlu propolisin farklı kanser türlerinde antitümör etki gösterdiğini belirterek, düzenli propolis tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi olabileceğini söyledi.

Propolisinin farklı kanser türleri üzerinde öldürücü etki yaptığının birçok tıbbi yayında ortaya konulduğunu belirten Dr. Dilek Boyacıoğlu, bilimsel araştırmalara göre propolisin meme kanseri, kolon, pankreas, prostat, rahim ağzı kanseri ve lösemi üzerinde antitümör etki gösterdiğini söyledi.

Boyacıoğlu , yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler vererek “2009 yılında Japonya’da yapılan bir çalışmada propolisin etanol ekstraktlarının 4 farklı kolon kanseri hücre dizisi (CaCo2, HCT116, HT29 and SW480) üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, propolis ekstraktlarının HCT116, HT29 and SW480 hücre dizileri üzerine doza bağlı olarak gelişmelerini önleyici etki gösterdikleri ortaya konulmuştur. Dolayısıyla propolisin antikanserojen etki gösteren bileşenler içerebildiği belirlenmiştir” dedi.

Lösemi üzerine yapılan bir başka çalışmaya değinen Boyacıoğlu, 2004 yılında, Japonya Tohoku Eczacılık Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, propolisin histiyositik lenfoma hücreleri üzerine etkilerinin araştırıldığı ve çalışmanın sonucunda, propolisin lenfoma hücreleri üzerine antitümör etki göstererek, tümör hücrelerinin gelişmesini engellediğini kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen başka bir çalışmada da; Brezilya, Çin, Arjantin ve Türkiye’de üretilen propolislerin meme kanseri üzerine etkilerinin araştırıldığını belirten Prof. Dr. Boyacıoğlu, “Türkiye’de ürettirdiğimiz Anadolu propolisini İTÜ ARI Teknokent laboratuvarlarında özütleyerek araştırmada kullandık. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de üretilen propolisin kanser hücreleri üzerine öldürücü bir etki yaptığı ancak sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermediği ortaya konulmuştur” diye konuştu.

Propolisin kanser üzerine etkilerinin, içerdiği çok değerli antioksidan bileşenlerden kaynaklandığı düşündüklerini belirten Beeo Arı Ürünleri kurucularından Prof. Dr. Boyacıoğlu “Propoliste bulunan bazı antioksidan bileşenler başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmamaktadır. Propolisin menşei ve nasıl üretildiği büyük önem taşımaktadır. Özellikle Anadolu propolisinin, diğer propolislerle karşılaştırıldığında daha yüksek antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu kanıtladık. Bu da Anadolu propolisini çok özel kılıyor” şeklinde konuştu.

Propolis nedir?

Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır.