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07 Eylül 2018 15:47

Kanuni Sultan Süleyman Han ölüm yıl dönümünde anıldı

Kanuni Sultan Süleyman Han, vefatının 452’nci yıl dönümünde Süleymaniye Camii’nde düzenlenen törenle anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Han ölüm yıl dönümünde anıldı

07 Eylül 2018 15:47


Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han’ın ölümünün 452’nci yılında Süleymaniye Camii’nde Cuma Namazı sonrası anma programı düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve beraberindeki heyet, Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi başında dualar etti. Anma töreninde mehter takımının çaldığı marşlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



“Bizim imparatorluk anlayışımızda sömürmek yoktur, yaşatmak vardır”


Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver yaptığı konuşmada, “Değer üreten ve değerlerini yaşatan toplumlar ancak millettir. Bizim imparatorluk anlayışımızda sömürmek yoktur, yaşatmak vardır. Eğer bugün dünyada Avrupa’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Ortadoğu’da, Afrika’da pek çok millet, kültür zenginliği varsa o varlık Osmanlı İmparatorluğu’nun kudretli adaletinin sonucudur. Kanuni Sultan Süleyman, medeniyetimizin en muhteşem hükümdarıdır. Ona bütün dünya “Muhteşem” demiştir. Burada gayemiz tarihimizi yeniden hatırlamak, ondan güç almaktır. Aynı zamanda da o değerleri bugünkü genç nesillere anlatmak, hatırlatmak ve onların gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamaktır. Tarihimize yön vermiş, iz bırakmış, bize büyük değerler, büyük miraslar bırakmış bütün tarihi şahsiyetlerimizi rahmetle anıyor, İnşallah 21’nci asırda da geçmişte olduğu gibi büyük bir devlet kurma azmiyle, gayretle ve duasıyla ” diye konuştu.


Cuma namazı sonrasında vatandaşlara yemek ikram edildi.




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