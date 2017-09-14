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14 Eylül 2017 00:31

Kapalı otoparktaki motosikleti çalabilmek için şekilden şekle girdiler

Güngören Merter’de bir sitenin kapalı otoparkına giren kasklı hırsızlar yaklaşık 4 dakikada, 20 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidi kırarak çaldı.

Kapalı otoparktaki motosikleti çalabilmek için şekilden şekle girdiler

14 Eylül 2017 00:31

Hırsızlık anları ve zanlıların motosikletin kilidini kırabilmek için şekilden şekle girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, dün saat 04.00 sıralarında Güngören Merter’deki bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kameraman olduğu öğrenilen Sedat Uğurcan akşam saatlerinde motosikletini bir sitenin kapalı otoparkına park ederek direksiyonunu kilitledi. Gece saatlerinde kapalı otoparka giren kasklı 2 hırsız, direksiyon kilidini kırarak yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinden evinden çıkan Uğurcan, motosikletini bulamaması üzerine sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ardından da Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulundu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Direksiyon kilidini kırabilmek için şekilden şekle girdiler


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapalı otoparka giren kasklı 2 hırsız, önce motosikleti inceliyor. Motosikletin direksiyonunu kilitli olduğunu fark eden hırsızlar, kırmak için çalışmaya başlıyor. Şekilden şekilde gire hırsızlar yaklaşık 4 dakika kilidi kırmaya uğraşıyor. Motosikletin üzerine çıkan sonrada yere yatan hırsızlar bir süre sonra kilidi kırıyor. Daha sonra hırsızlar motosikleti alarak kaçıyor.


Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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