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08 Ocak 2017 16:22

Kar, 50 yıllık çam ağacını otomobilin üzerine devirdi

Kar, 50 yıllık çam ağacını otomobilin üzerine devirdi

08 Ocak 2017 16:22

Ümraniye’de kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken 50 yıllık çam ağacı, park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.
Ümraniye’de kar yağışı nedeniyle yaklaşık 50 yıllık çam ağacı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Olay Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeşilay Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken 50 yılık çam ağacı park halindeki 81 FA 654 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Çam ağacının otomobil üzerine devrildiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla destekledikleri ağacı odun kesme motoruyla keserek otomobili kurtardı.
Çam ağacının park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildiğini görünce itfaiyeyi aradıklarını anlatan Mustafa Yavşan, “Ağaç çok fazla kardan dolayı ikiye ayrılmış. Ağaç biz ilk geldiğimizden 60-70’lerden bu yana burada. Olay dün gece olmuş. Biz de sabah gördük, itfaiyeyi aradık” dedi.



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