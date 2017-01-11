Kar bitti geriye pisliği kaldı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı son bulurken, kenti kaplayan beyaz örtü karların erimeye başlamasıyla kirlilik oluşturdu. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, sokaklarda ve caddelerde biriken kirli karları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

İstanbul’da son günlerde aralıklarla etkili olan ve özellikle ara sokaklarda birçok aracın mahsur kalmasına neden olan yoğun kar yağışı son buldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla karlar da erimeye başladı. İstanbul’u beyaz bir örtü gibi kaplayan karlar erimeye ve kirlenmeye başlayınca, özellikle ara sokaklarda kötü manzaraların oluşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen vatandaşlar, günlerdir ara sokaklardan çıkaramadığı araçlarının çevresini temizlemeye koyuldu. Şişli’de bir aracın girdiği sokakta yokuşta kaldığı, yokuşun yarısından geri döndüğü görüldü.

Şişli’de bir tekstil mağazasında çalışan ve iş yerinin önünü temizleyen Osman Bingöl, “Kendi imkanlarımızla dükkanlarımızın önünü açmaya çalışıyoruz. Baya bir kar yağışı oldu, beklediğimizden fazla yağdı. Araçlarımızı çıkartmak için, geliş gidiş sağlamak için temizliyoruz. Kendi kendine erimesini beklemeden, işlerimizin hızlanması için temizliyoruz karları” dedi.