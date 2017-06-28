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28 Haziran 2017 10:04

Karaciğere faydalı olan bitkiler

Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, devedikeni, karahindiba ve enginarın karaciğere faydalı bitkiler olduğunu belirtti.

Karaciğere faydalı olan bitkiler

28 Haziran 2017 10:04


‘Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, karaciğer sağlığını koruma amacıyla vatandaşlar için bitki sıralaması oluşturdu. Yıldırım, devedikeni, karahindiba ve enginarın karaciğere faydalı olduğunu belirtti. Yıldırım bitkiler hakkında şu bilgileri verdi: ”Karaciğer korunması elzem olan, hayati organlardandır. İnsan vücudunda sadece bilinen beş yüze yakın işlevi vardır. Karaciğer olmadan hayati fonksiyonlar bir saniye dahi faaliyetini sürdüremez.Bu konuda insanoğluna destek olabilecek çeşitli bitkiler vardır. Bunlar içerisinde en dikkat çekenleri; devedikeni, karahindiba ve enginardır.


Devedikeni (Silybum marianum)


Devedikeni bitkisi, yabani olarak kolayca büyüyebilen, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarında faydası sağlanabilen bitki çeşididir. Çeşitli cilt hastalıklarında da iyileştirici etkisi bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan silimarin ile karaciğerde oluşan toksik yağ birikimlerinin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Silimarin alkolik karaciğer rahatsızlıkları, akut ve kronik viral hepatit ve toksin veya ilaçların sebep olduğu karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.


Karahindiba (Taraxacum officinale)


Karahindiba otu gövdesiz bir bitki çeşididir. Karaciğer, pankreas, mide ve bağırsak salgılarını arttırıcı, hazmettirici, kan temizleyici özellikleri vardır. Bunların yanı sıra şeker hastalığı, şişmanlık, gut vb hastalıklara karşı da etkilidir.


Enginar (Cynara scolymus L.)


Kökeni Akdeniz Bölgesi olan Enginar Bitkisi mineraller ve omega yağ asitleri bakımından zengindir. Kabukları ve kökü karaciğere zehirli etki yapması haricinde enginar karaciğer için çok faydalı bitki çeşididir. Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını iyileştirici, sindirimi kolaylaştırıcı, kan basıncını düşürücü, endotel fonksiyonları iyileştirici etkileri vardır”.




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