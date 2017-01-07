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07 Ocak 2017 12:17

Karadayı: "Batılılar bilimi kendilerine mal ettiler"

Karadayı:

07 Ocak 2017 12:17

Türkiye’nin ilk milli denizaltı proje mühendislerinden Cevat Karadayı "İslam Alimlerinin Bilim ve Teknolojiye Katkıları" adlı konferansta üniversiteli gençlerle buluştu.
Türkiye’nin ilk milli denizaltı proje mühendislerinden İhlas Vakfı Eğitim Müşaviri Emekli Yüksek Mühendis Deniz Yarbay Cevat Karadayı, İhlas Vakfı’na ait Özel Bahçelievler Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerine "İslam Alimlerinin Bilim ve Teknolojiye Katkıları" başlıklı bir konferans verdi.
Konferansta bilimin Avrupalıların tekelinde olmadığını ve tarih boyunca kronolojik gelişim geçirdiğini, Roma medeniyetini takip eden karanlık çağda İslam alimlerinin nasıl bir güneş gibi parlayarak dünyayı aydınlattıklarını belirten Karadayı, "Batılılar bilimi kendilerine mal ettiler. Müslümanların bilime katkıları hem iç hem de dış mihraklarca kasıtlı olarak gizlendi ve Avrupalılara mal edildi. Okullarımızda bilgin, kaşif olarak Galile, Kopernik, Kepler, Newton, Lavoisier bilinir ama Biruni, Battani, Betruci Ali Kuşçu ve niceleri hiç bilinmez" diye konuştu.
Avrupa’nın ancak İslam alimlerinden öğrendikleri ile yeni buluşlar yapma şansı yakalayabildiklerini ifade eden Karadayı, teknolojide ilerlememizin ne kadar ehemmiyetli olduğunun da son siyasi ve askeri hareketliliklerle gün yüzüne çıktığını belirtti.



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