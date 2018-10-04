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Karagöz, Gaziosmanpaşa'ya geliyor

Milli kültür seferberliği kapsamında düzenlenen "2’nci İstanbul Karagöz Festivali" çocukları geleneksel gölge oyunu Karagöz ile buluşturacak.

Milli kültür seferberliği kapsamında düzenlenen "2'nci İstanbul Karagöz Festivali" çocukları geleneksel gölge oyunu Karagöz ile buluşturacak.


Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve medeniyetimizin önemli değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde yüzyıllar boyunca tarihimizde yer tutmuş geleneksel gölge oyunu Karagöz, çocuklarla ve gençlerle buluşuyor. Karagöz tarihinin en büyük festivali olarak gösterilen "2'nci İstanbul Karagöz Festivali", gölge oyunları, gösteriler, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerde çocuklar, Karagöz ile hem eğlenceli vakit geçirecek hem de geleneksel sanatımızı ve kültürel değerlerimizi daha yakından tanıma imkanı bulacak.


5 bin çocuğa ücretsiz Karagöz tasvirleri hediye edilecek etkinlikler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Karagöz sanatçılarının katılımıyla 24 Ekim'e kadar sürecek.

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