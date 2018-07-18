Karaköprü Belediyespor sahaya indi

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı idaresinde kendi tesislerinde yeni sezona hazırlanan kırmızı-siyahlı ekibin ilk idmanını Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu izledi. Isınma koşusu ile başlayan ilk idmanda futbolcular daha sonra 5-2 pas ve açma germe çalışması yaptı. İlk idmanı baştan sona kadar izleyen Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan yaptığı açıklamada "Takımımızın ilk antrenmanını yönetim kurulumuzla birlikte izledik. Mehmet hocamızla yola devam kararımızın ardından iç ve dış transfer çalışmamızı büyük ölçüde tamamladık. Yeni sezondan umutluyuz. İnşallah sezonu en güzel şekilde kapatırız. Takımımızdan beklentimiz yüksek. Hocamıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Yönetim olarak takımı güzel yerlere getireceğimize inanıyorum" dedi.

Mehmet Yozgatlı: "İnşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz"

Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı,ise "Yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdik. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız güzel bir sezon geçiririz. Kendi tesislerimizde 4 gün çalışacağız. 23 Temmuz’da Kartepe’de ilk etap kampımızı gerçekleştireceğiz. Kartepe kampının ardından ikinci etap kampımızı Erzurum’da yapacağız. İkinci etap kampımızda ağırlıklı olarak taktik ve hazırlık maçları yapacağız" diye konuştu.

Antrenman sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yönetim Kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular yeni sezon öncesi saha ortasında hatıra fotoğrafı çektirdi.