Karaköprü Belediyespor’dan orta sahaya takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor orta sahasını genç futbolcular Hasan Gündoğdu ve Yunus Şencay ile güçlendirdi

TFF 3. Lig’de Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahada eksiklikleri gidermek isteyen kırmızı- siyahlı ekip Pendikspor’dan Hasan Gündoğdu ve Gaziantepspor’dan Yunus Şencay ile kadrosunu güçlendirdi.

Geçen sezonu Utaş Uşakspor’da tamamlayarak TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki Hasan Gündoğdu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında oynuyor. Gündoğdu, TFF 2. Lig’de 47 maçta 5 gol, 3. Lig’de de 32 maçta 6 gole imza attı.

21 yaşındaki genç forvet arkası Yunus Şencay da Gaziantepspor formasıyla TFF 1. Lig’de 7 ve Süper Lig’de ise 1 maça çıktı.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan bu sezon önemli hedefleri olduğunun altını çizerek bu hedefler doğrultusunda transfer yaptıklarını söyledi. Aslan, "Transfer çalışmalarımızda takımımıza fayda sağlayacak, gerekli mevkileri dolduracak futbolcuları almak için uğraşıyoruz. Genç kardeşlerimiz takımımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor gerekli mevkilerdeki eksikleri kapatmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.