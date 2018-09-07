Karaköprü’de tek hedef 3 puan

Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor, yeni sezonun ilk iç saha maçında Trabzon ekibi Yomraspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekibin tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor, ligin 2. haftasında Yomraspor’u konuk edecek. Yeni sezona Batman Petrolspor deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan kırmızı-siyahlılar, Yomraspor karşında ilk 3 puanını almayı amaçlıyor. Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı yönetiminde kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor’da ligin ilk haftası olan Batman Petrolspor maçında sakatlanan Mehmet’in dışında eksik bulunmuyor. Antrenmanı Başkan Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Mustafa Aslan: "Kaçan üç puanı Yomraspor maçında telafi edeceğiz"

Antrenman sonrası açıklama yapan Başkan Mustafa Aslan, Batman Petrolspor deplasmanında alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Yomraspor maçından mutlak galibiyet almayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Aslan, “Yomraspor’u yeni ilk 3 puanımızı hanemize yazdırmayı hedefliyoruz. Yönetim olarak takıma ve teknik ekibimize inanıyoruz. Batman maçında kaçan üç puanı Yomraspor maçında telafi edeceğiz. İnşallah Karaköprümüzü hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Başkan Aslan, yarın 11 Nisan Stadyumu’nda saat 15.30’da oynanacak zorlu Yomraspor maçında tüm taraftarları davet etti.

Mehmet Yozgatlı: "Bu hafta tek hedefimiz galibiyet"

Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı da geçen hafta Batman deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduklarına dikkat çekerken, Yomra maçında üç puanı alacaklarını kaydetti. Yozgatlı, "Maç için hazırlıklarımızı tamamladık ve iyi hazırlandık. Geçen hafta üç puan için gittik ancak Batman gibi zorlu bir deplasmandan iyi oyun ve bir puanla dönmek iyi bir sonuçtur. Bu hafta tek hedefimiz galibiyet ve futbolcularımın bu galibiyeti alacağına inanıyorum" diye konuştu.