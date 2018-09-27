Karaköy-Kabataş arasında bisiklet yolu için keşif turu yapıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Karaköy Vapur İskelesi ile Kabataş Vapur İskelesi arasında ‘Bisiklet Sürüş Deneyimi ve Rota Keşfi' yaptı.

Güvenli bisiklet yolları tasarlayarak bisikletin ulaşım aracı haline getirilmesini yaygınlaştırmak amacıyla Beyoğlu'nda düzenlenen “Güvenli Bisiklet Yolu Tasarım Çalıştayı” başladı. Beyoğlu Belediyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Hollanda Başkonsolosluğu'nun ev sahipliği gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde, Karaköy Vapur İskelesi ile Kabataş Vapur İskelesi arasında ‘Bisiklet Sürüş Deneyimi ve Rota Keşfi' yapıldı.

Keşif yapılan yol 4.6 kilometre

25 kişilik ekiple 4.6 kilometrelik (gidiş-dönüş) mesafede gerçekleştirilen bisiklet turuna; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis'in yanı sıra Hollanda ve Türkiye'den şehir plancıları, tasarımcılar, mimarlar, STK'lar, akademisyenler, teknoloji firmaları, yerel yönetim temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

“Burada insanlar şehrin sahillerine ulaşabilecek”

Keşif turu öncesinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bisiklete olan gerekliliği anlattı. Çalıştay kapsamında Hollanda'nın bisiklet tecrübelerinden faydalanacaklarını ifade eden Demircan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;“Dünyada özellikle bisiklet konusunda tecrübesi fazla olan ülkelerin başında Hollanda geliyor. Hollanda bisikleti yoğun bir şekilde kullanan ülke. Bununla ilgili mücadelesini de uzun yıllar içerisinde yaparak gelmiş. Belki İstanbul yedi tepeli bir şehir, dümdüz değil ama sağlıklı ve yaşanabilir şehirleri oluşturmak, şehrin içerisinde insanlara daha fazla yaşam fırsatı verebilmek bizlerin de hedefi. Bu çerçevede tasarım şehri de ilan edilmiş olan İstanbul'da büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, hükümetimizin ilgili yetkilileriyle Hollanda'nın tecrübesinden istifade etmek üzere 2 günlük bir çalıştay yapılıyor. Bulunduğumuz nokta Karaköy noktası. Buradan Galataport projesi başlayacak. Galataport projesi bir liman projesi olmakla beraber aynı zamanda büyük bir yayalaştırma projesi. Uzun hat boyunca burada insanlar şehrin sahillerine ulaşabilecekler. Öte yandan Kabataş var. Orada da büyük bir ulaşım projesi gerçekleşiyor.”

“Bisiklete belediyelerin desteği şart”

Bisiklet yolu keşif turuna katılan Emel Sali de en kısa sürede bisikletli hayata geçiş yapılmasının gerektiğini belirtti. Hollanda'nın bisiklete geçmeden önceki halinin Türkiye'ye benzediğini ifade eden Sali, “Bisiklet kullanımı son 5-6 yılda Türkiye'de çok ilerledi ama buna belediyelerin desteği şart. Daha da ilerlemesi için. Hollanda diyoruz ama Hollanda'nın da bisikletsiz hali bize çok benziyordu. Bisikleti yaşamımıza en kısa sürede almalıyız. Trafiği görüyoruz, buradaki birçok arkadaş bisikletle işine gidip geliyor. Belki az sayıda ama gün geçtikçe artıyor. Arttıkça daha da güzel olacak” dedi.

Çalıştay katılımcıları, bisiklet turu sonrasında Hollanda Konsolosluğu'nda bir araya gelerek iki gün boyunca rota üzerindeki izlenimlerini paylaşacak ve uygulanabilir güvenli bisiklet yolunun tasarımı üzerinde çalışacaklar.