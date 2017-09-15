Karaköy Latin Katolik Kilisesi’nde hırsızlık

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Latin Katolik Kilisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yaklaşık 5 aydır kullanılmayan kiliseye gelen 4 hırsız, önce kapıları zorladı. Ardından kilisenin arkasındaki metruk binadan giriş yapan hırsızlar, içerideki heykel, haç, çok sayıda tablo ve dini kitapları çaldı. Hırsızlık anında iki kişi içeri girerken diğer iki kişi de kilisenin önünde bekledi. İçerideki hırsızlar çaldıklarını kilisenin kilitli olan kapısından dışarıya uzattı. Diğer iki hırsız da çalınanları dışarıya çıkartıp sırtına alarak aşağıya taşıdı. Taksiye sığdırdıklarını koyarak kaçan hırsızlar, sığdıramadıklarını da dışarıda bıraktı. Daha sonra hırsızlar ticari bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tabloları sırtında heykel ve haçı ellerinde taşıdılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar metruk binanın kapısını zorlayarak içeriye giriyor. Diğer hırsızlar da kilisenin önünde bekliyor. Ardından 2 hırsız kiliseden heykel ve haçı çıkartıyor. Diğer hırsızlar da kilisenin kapısından tabloları çıkartıyor. Kapıdan tabloyu çıkartan hırsız sırtına alarak merdivenlerden aşağıya iniyor. Metruk binadan haçı ve heykeli çalan hırsızlar da ellerinde taşıyarak gidiyor. Hırsızlar ardından kiliseden uzaklaşıyor.

Taksiye sığmayanları dışarıda bıraktılar

Olayın ardından kiliseye ait malzemelerin dışarıda olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dışarıya çıkartılan malları muhafaza altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sonrası olay yerine gelen kiliseye sürekli gelen Katolik mezhebi mensubu Rızkullah Bayır, “Burası Katolik kilisesi, buradan tabloları çaldılar. Şu anda bir kısmı caddede ekipler kontrol ediyor. Burası daha öncede soyuldu, eşyaları çaldılar. Tesisatları falan söktüler. Hırsızlar da toplamda 4 kişiler, ekipler içeriye inceliyor” dedi. Dışarıda kalan kiliseye ait malzemelerin ise hırsızların taksiye sığdıramadıkları kısmı olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.