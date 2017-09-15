Karaköy Latin Katolik Kilisesi’ni soyan hırsızlar yakalandı

İfadeleri alınan zanlılar sağlık kontrolüne götürüldü.

Beyoğlu Karaköy’de saat 07.30 sıralarında yaklaşık 5 aydır kullanılmayan Latin Katolik Kilisesi’ne giren 4 hırsız, kilisenin arkasındaki metruk binadan içeriye girerek, içeride bulunan Meryem Anaya ait heykel, Hz. İsa’nın çarmığa gerildiğini temsil eden haç, çok sayıda tablo ve dini kitapları çalmıştı. Zanlılar taksiye sığdırdıkları koyarak kaçarken, sığdıramadıklarını da dışarıda bırakmıştı. Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıları olaydan yaklaşık 6 saat sonra yakaladı. Asayiş Büro Amirliği’nden çıkartılan zanlılar, sağlık kontrolüne götürüldü.