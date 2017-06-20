Karaköy’de denizde ceset şoku

Deniz polisi sualtı ekibi ve “kurbağa adam” diye tabir edilen dalgıçlar tarafından karaya alınan cesedin, 18 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde vapurla yolculuk eden vatandaşlar, denizin üzerinde hareketsiz duran birini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede sonra sualtı ekibi ve “kurbağa adam” diye tabir edilen dalgıçlar, yüzeyde duran cesedi denizden alarak Deniz Ticaret Odası’nın iskelesini çıkarttı. Ardından şahsın, sağlık ekipleri tarafından hayati kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerine teslim edilen ceset, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan gencin üzerinden 18 yaşındaki Ahmet Bitkin’e ait kimlik çıkarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.