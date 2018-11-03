Karate Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için İspanya'ya gitti

Karate Milli Takımı, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı 24. Dünya Karate Şampiyonası için organizasyonun düzenleneceği Madrid kentine gitti.

Karate Milli Takımı, sezonun en önemli organizasyonuna hazır. Ay-yıldız ekip, 6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın ev sahipliği yapacağı 24. Dünya Karate Şampiyonası için organizasyonun yapılacağı Madrid kentine gitti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve en yüksek puanı verecek 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 erkek, 9 kadın sporcu temsil edecek.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'na Wizink Center ev sahipliği yapacak. Ferdi ve takım olmak üzere toplam 16 dalda madalyaların dağıtılacağı organizasyonda Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek.

Esat Delihasan: "Tokyo 2020 hedefiyle gidiyoruz"

Atatürk Havaalanı'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 24. Dünya Karate Şampiyonası için hazır olduklarını ve İspanya'ya moralli gittiklerini söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na en yüksek puanı verecek olması sebebiyle 24. Dünya Karate Şampiyonası'nın önemine dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, “Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından yapılacak ilk Dünya Şampiyonası. Bizim için olduğu kadar, dünya karatesi açısından da önemli. Şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden 1200 sporcunun rekor olması, organizasyonun önemine dikkat çekiyor. Amacımız daha önceki şampiyonalarda olduğu gibi kürsüde yer almak ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etmek olacak” dedi.

İspanya'da tüm kategorilerde mücadele edeceklerini hatırlatan Esat Delihasan, “Olimpik bir branş olan karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından katıldığımız organizasyonların önemi arttı. Toplamda 80 karateci 2020'de ilk Olimpik heyecanı yaşayacak. Sınırlı sayıda sporcu yer alacağı için kota almak oldukça zorlaştı. Bu yüzden her müsabaka, artık puan demek. Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alan sporcularımıza inancımız sonsuz. Umut ediyorum ki, kota süreci sona erdiğinde mümkün olan en yüksek sayıda sporcuyla Tokyo 2020'de yer alacağız ve kamuoyunun bizden beklediği olimpiyat madalyalarını ülkemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Rekor katılım

Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından düzenlenecek ilk Dünya Karate Şampiyonası, en yoğun katılımlı şampiyona olacak. Dünya Karate Federasyonu, şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden 1200'ün üzerinde sporcunun rekor olduğunu açıkladı.

2016 Avusturya'da 110 ülkeden 1049 sporcu, 2014 Bremen'de 116 ülkeden 794 sporcu, 2012'de de 116 ülkeden 990 sporcu katılım göstermişti.

24. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk karateciler:

ERKEKLER

Ferdi Kata Ali Sofuoğlu

Kumite 60kg Eray Şamdan

Kumite 67kg Burak Uygur

Kumite 75kg Erman Eltemur

Kumite 84kg Uğur Aktaş

Kumite +84kg Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

Takım Kumite Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Samed Gök, Ömer Abdurrahim Özer

KADINLAR

Ferdi Kata Dilara Eltemur

Kumite 50kg Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg Tuba Yakan

Kumite 61kg Merve Çoban

Kumite 68kg Eda Eltemur

Kumite +68kg Yıldız Aras

Takım Kata Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş

Takım Kumite Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu