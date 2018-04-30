Karatede Gaziosmanpaşa Rüzgarı Esti

Balkan Karate Şampiyonası’nda da milli formayı başarıyla temsil ederek aldıkları madalyalarla ülkenin gururu oldu.

Türkiye Karate Federasyonu’nun önemli organizasyonları arasında yer alan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirildi. Karaçayır Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 29 ilden 169 kulüp ve bin 200 sporcu katıldı.

Genç Bayanlar, Genç Erkekler ve Büyük Bayanlar Kategorisi olmak üzere toplam da 3 kategoride mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencileri üst üste elde ettiği başarılarla şampiyonaya damga vurdu. Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rabia Karaaslan’dan oluşan Genç Bayan Karate Takımı, 36 takım içinden tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Burak Arslan, Sabri Doğan Başer ve Denizer Tiril’den oluşan Genç Erkek Takım Kata grubu ise 42 takımın içinden şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Ayrıca Büyükler Bayan Kata kategorisinde de 38 takımın katıldığı şampiyonada Emine Korkutmuş, Demet Karahan ve Seda Nur Karaaslan’dan oluşan takım şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü rüzgarı esen Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nda kulüp, genel klasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü de geride bırakarak klasman Türkiye birincisi ve aynı zamanda klasman şampiyonu oldu.

23. Balkan Karate Şampiyonası’nda da madalyalar geldi

Türkiye Karate Şampiyonası’nda 4 yıl üst üste şampiyon olarak Türkiye karate tarihinde bir rekora imza atan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü öğrencisi Esma Sıla Evsan ise 23. Balkan Karate Şampiyonası’nda milli takım adına mücadele ederek ikinci oldu. 26-29 Nisan arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada Elif Naz Üner, Tuana Irmak ve Esma Sıla Evsan’dan oluşan yıldız bayan kata takımı da üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin destekleriyle başarıdan başarıya koşan sporcular, bundan sonraki süreçte yeni başarılar elde etmek için Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nde hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.