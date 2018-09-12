Karatede olimpiyat mesaisi başlıyor

Karatede Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig etabıyla başlıyor. Türkiye Karate Milli Takımı, Berlin'deki organizasyonda tam kadro mücadele edecek.

Karatede Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları mesaisi Almanya'da başlıyor. Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabının düzenleneceği Berlin'deki organizasyon, 2 Temmuz 2018 itibariyle başlayan kota puan müsabakalarının ilki olacak.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabına, 14-16 Eylül tarihleri arasında Berlin'de bulunan Horst Korber Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 72 ülkeden 763 karatecinin kayıt yaptırdığı Berlin'deki müsabakalarda Türkiye Karate Milli Takımı, tam kadro mücadele edecek. Kadınlarda 11, erkeklerde ise 15 Türk karateci, madalya mücadelesinin yanında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için puan arayacak.

Delihasan: "Olimpiyat mesaimiz başlıyor"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, yedi etaptan oluşan Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabının, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için puan verecek ilk organizasyon olduğunu söyledi.

Almanya'da tam kadro mücadele edeceklerini dile getiren Başkan Esat Delihasan, “Almanya'daki organizasyon, Tokyo 2020 yolunda ilk puan müsabakamız. Sporcularımızın burada alacağı dereceler kadar kazanacağı müsabakalar da önem arz ediyor çünkü her maç, puan anlamına geliyor. Karatenin ilk kez Olimpiyatlarda yer alacak olması sebebiyle sıkletler 12'den sekize düştü. Sporcu sayısı da 80 ile sınırlı. Bu da Olimpiyat vizesi almanın zorluğunu gösteriyor. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki, Milli karatecilerimiz bu zorlu yolculuk için fazlasıyla hazır. Camia olarak da kenetlenmiş durumdayız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Karate 1 Premier Lig Berlin etabında mücadele edecek milli karateciler şöyle:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Büşra Tosun, Selva Nur Akkurt

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

Takım Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi

Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu

Kumite 75kg: Erman Eltemur

Kumite 84kg: Uğur Aktaş, Gökhan Gündüz, Emre Cevahir

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran