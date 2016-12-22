Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları durduruldu

İstanbul Yeniköy açıklarında dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları durduruldu. 30 saati aşkın süredir kurtarılmayı bekleyen kuru yük gemisi için sabah saatlerinde kurtarma çalışmaları yeniden başlamıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri’nden elde edilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca Panama bandıralı kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarının yarına ertelendiği öğrenildi.Yetkililer, saat 12.00 itibariyle İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğinin açıldığını duyurdu.