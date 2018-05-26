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26 Mayıs 2018 17:30

Karaya oturan hayalet gemi Tallas kaldırılıyor

Şiddetli lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında sürüklenerek karaya oturan Tallas isimli geminin söküm işlemi başladı.

Karaya oturan hayalet gemi Tallas kaldırılıyor

26 Mayıs 2018 17:30

Parçalanarak taşınan gemideki çalışmalar havadan görüntülendi.


Halk arasında hayalet olarak adlandırılan, liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık gemiler, Aralık 2017’deki torba yasa görüşmelerindeki Limanlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle sökülüp taşınması için satılıyor. Sahibinin borçları nedeniyle haciz edilen ve 2 yıl boyunca Ahırkapı açıklarında mürettebatsız bekleyen Kamboçya bandıralı 54 metre uzunluğundaki M/V Tallas isimli gemi de 4 Şubat 2017’de şiddetli lodosla karaya vurmuştu.


Çürüdüğü gerekçesiyle hareket ettirilemeyen ve sahili kirleten M/V Tallas isimli gemi, liman başkanlığınca açık artırma usulüyle satılan ilk gemilerden biri oldu. Hayalet gemiyi satın alan şirket yetkilisi Ali Tamer Sukes, parçalanıp taşıma işleminin 45 gün süreceğini söyledi. Parçaların nerelere göndereceği hakkında da konuşan Sukes, “20 yıldır Tuzla piyasasında tamir, bakım, onarım, hurdacılık gibi şeylerle uğraşıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı ihaleyle de bizim şirketimiz ihaleyle aldı. İhaleye göre planlarımız var. Belli boyutlarda parçalanarak, çevre kirliliği yaratmadan hurda dönüşüm fabrikalarına buradan tahliyesini yapacağız. Süremiz, şartnamede 45 gün. Dün başladık. Türkiye’nin çoğu bölgesinde böyle gemiler var” dedi.




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